В Македонии готовы изменить название страны для урегулирования спора с Грецией

23:19, 06 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, об этом он заявил во вторник, 6 февраля, в Скопье.

«Мы готовы к географическому уточнению в названии», - заявил руководитель македонского правительства.

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Премьер также отметил, что это решение будет знаменовать шаг к "развитию дружбы и доверия с Грецией". В дипломатических кругах утверждают, что как возможные варианты нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

4 февраля сотни тысяч человек вышли в Афинах на демонстрацию за исключительное право Греции на название "Македония". ООН пытается наладить диалог между Афинами и Скопье.

Нынешнее правительство Македонии стремится для страны членства в ЕС, а предпосылкой для этого является решение всех территориальных и внешнеполитических споров с соседями.

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