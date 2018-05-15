Российского оппозиционера Навального арестовали на 30 суток из-за акции "Он нам не царь"

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению второго дела, открытого против Навального.

Тверской суд Москвы приговорил опозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга.

Читайте такжеПутин на своей инаугурации заговорил о ценности "свободного общества"Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению второго дела, открытого против Навального, касающегося неповиновения полиции, сообщает "Meduza".

Как сообщал УНИАН, Алексея Навального задержали 5 мая во время акции "Он нам не царь", проходящей на Пушкинской площади в Москве.

Как сообщали в штабе Навального, оппозиционера задержали, как только он приехал на Пушкинскую площадь. При этом оснований для задержания не было.

Акция "Он нам не царь" была приурочена к инаугурации Владимира Путина. На неё вышли тысячи людей по всей России. В общей сложности на акция протеста задержали более 1,5 тысячи человек, среди них были журналисты и обычные прохожие.