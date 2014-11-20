Польша готова к сотрудничеству в "веймарском формате"

Об этом он сообщил на встрече со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, передает DW.DE со ссылкой на "Польское радио". Гжегож Схетына добавил, что Польша готова к сотрудничеству в предложенном Украиной так называемом "веймарском формате" переговоров с Россией.

Глава внешнеполитического ведомства Польши, в частности, подчеркнул, что совместные действия Варшавы, Парижа и Берлина в феврале способствовали предотвращению кровопролития в Киеве. Поэтому, если теперь Франция присоединится к высказанному украинским президентом Петром Порошенко предложению, то "Веймар вновь вернется в хорошую форму", - сказал польский министр. Кроме того, он отметил, что "польско-немецкая оценка ситуации является общей в том, что касается ситуации, а также санкций (в отношении России. - Ред.)".

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, высоко оценил сотрудничество своей страны с Польшей и подчеркнул, что "наши две страны способны взять на себя ответственность за всю Европу". По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, который на днях вернулся из Киева и Москвы, необходимо использовать любую возможность для обмена мнениями с российской стороной, хотя разница во взглядах на данный момент является "огромной". "Возможность прогресса, которая появилась в сентябре, после подписания минского протокола, теперь снова оказалась под угрозой военного противостояния", - заявил немецкий министр.