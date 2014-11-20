Россия не вступит открыто на территорию Украины - глава МИД Польши

"Я думаю, что Россия не вступит на территорию Украины. ЕС и США этого не примут, а НАТО способен показать, чем может обернуться нарушение международного права", - сказал он в эфире канала TVP1, сообщает Европейская правда.

Схетына убежден, что тотальная война Европе не грозит, но в то же время он подчеркнул, что ситуация в Украине является крайне сложной.

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Он сказал также, что предыдущая форма диалога с Россией себя исчерпала.

"Договоренности зашли в тупик", - добавил глава МИД Польши.

По его мнению, привлечение Веймарского треугольника может дать новый импульс и новую энергию этим разговорам. Нужно найти новую формулу для встреч с представителями России.

Ранее Гжегож Схетына заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин сам выбрал себе роль лидера униженного государства, несмотря на многочисленные предложения западных государств по развитию сотрудничества.