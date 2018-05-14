День открытия посольства США в Иерусалиме стал самым кровавым с начала протестов палестинцев в марте - Reuters (видео)

Израильтяне выстрелами убили по меньшей мере 43-х палестинцев, что является наибольшим количеством жертв за один день со времени начала серии акций протестов с требованием права на возвращение в родительские дома в Израиле, которые начались 30 марта.

Военные Израиля были вынуждены открыть огонь на административной границе Сектора Газа, что привело к гибели по меньшей мере 43 палестинцев в ходе протестов против открытия посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме.

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Как сообщает Reuters, на административной границе сектора Газа протесты против открытия посольства США в Иерусалиме быстро превратились в кровопролитие.

На церемонии открытия посольства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за мужество в выполнении обещаний.

Трамп в видеообращении сказал, что остается преданным миру между Израилем и Палестиной.

"Израильтяне выстрелами убили по меньшей мере 43-х палестинцев, что является наибольшим количеством жертв за один день со времени начала серии акций протестов с требованием права на возвращение в родительские дома в Израиле, которые начались 30 марта", - сообщает издание.

"Военные Израиля в понедельник убили десятки палестинцев, участвовавших в массовых протестах на границе с сектором Газа, поскольку Соединенные Штаты открыли свое посольство в Иерусалиме", - сообщает издание.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что среди погибших шестеро детей, которым не исполнилось 18 лет. По данным ведомства, 2200 палестинцев получили ранения, половина которых из-за попадания пуль.