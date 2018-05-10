США ввели новые санкции против Ирана

В санкционном списке – руководство элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции.

Министерство финансов США в четверг ввело новые санкции против шести лиц, связанных с корпусом КУДС – элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции – а также против трех других иранских структур.

Этот шаг сделан после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из иранского ядерного соглашения, сообщает «Голос Америки».

Шесть физических лиц и три юридических лица подвергнуты санкциям, налагаемым на тех, кто подозревается в причастности к глобальной террористической деятельности, отмечается в заявлении Министерства финансов.

Читайте такжеОбама раскритиковал Трампа за выход США из ядерной сделки с Ираном

Как сообщал УНИАН, 8 мая Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и назвал Иран главной страной-спонсором террора в мире.

В то ж время Евросоюз вместе с Францией, Германией и Великобританией подтвердил свои обязательства по ядерному соглашению с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.