Франция будет голосовать за признание государства Палестина

"Нижняя палата парламента призывает французское правительство использовать признание Палестины в качестве инструмента для урегулирования конфликта", - говорится в проекте резолюции, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

Читайте такжеИзраиль отреагировал на признание Швецией государства Палестина

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус говорил, что "наступит время, и Франция признает государство Палестина - вопрос только в том, когда и как". По его мнению, такое признание поможет в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Решение парламента не будет обязывающим и станет скорее символическим, подобно решению британского парламента.

Напомним, в октябре в парламенте Великобритании поддержали резолюцию о признании государства Палестина, которое тоже носило рекомендательный характер. Между тем правительство Швеции уже признало государство Палестина.