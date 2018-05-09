В парламенте Ирана сожгли флаг США и копию договора о ядерной сделке (фото)

Депутаты сделали это в знак протеста против выхода США из ядерной сделки.

Несколько членов парламента Ирана на утреннем заседании подожгли американский флаг и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Депутаты сделали это в знак протеста против выхода США из ядерной сделки, передает kommersant.ru со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как сообщал УНИАН, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и введения санкций против Тегерана. Лидеры Великобритании, Германии и Франции выразили сожаление в связи с позицией Вашингтона. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не будет выходить из договора и собирается сотрудничать с остальными участниками соглашения. Председатель парламента Ирана Али Лариджани сказал, что Ирану потребуется несколько недель, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу.