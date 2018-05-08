США ввели новые санкции против российской госкомпании "Рособоронэкспорт"

Госдепартамент обвинил российскую госкомпанию в нарушении закона о нераспространении оружия массового поражения.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против государственной компании «Рособоронэкспорт».

Федеральный реестр США опубликовал сообщение о введении новых санкций в отношении «Рособоронэкспорта», сообщает Голос Америки.

По оценке специалистов Госдепартамента, российская компания нарушила закон INKSNA, запрещающий поставлять в Иран, Сирию и Северную Корею товары, услуги и технологии, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения.

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Решение о санкциях было утверждено еще 30 апреля и вступит в силу 9 мая. Эти меры будут действовать в течении двух лет.

Согласно опубликованному сообщению, американским компаниям запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с «Рособоронэкспортом» и аффилированными компаниями. При этом запрет не будет распространяться на действующий контракт на поставку афганским ВВС вертолетов Ми-17.

Компания «Рособоронэкспорт» неоднократно становилась фигурантом санкционных списков США. В 2015 году российскую госкомпанию обвинили в незаконном сотрудничестве с Ираном, Северной Кореей и Сирией, запретив американским фирмам поддерживать с ней деловые отношения.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил в США предложил ввести санкции в отношении лиц и компаний-поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса.