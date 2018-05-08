В Конгрессе США предложили ввести санкции против поставщиков российской "оборонки"

Под таким оружием конгрессмены понимают, в частности, истребители, крылатые ракеты, электромагнитные средства, системы ПРО С-300 и С-400, а также военные спутники.

Комитет палаты представителей по делам вооруженных сил в США предложил ввести санкции в отношении лиц и компаний-поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте комитета передает Дождь.

Законопроект касается финансирования американского Минобороны в 2019 году. В документе говорится, что в течение 120 дней с момента принятия поправок президент должен представить Конгрессу доклад о цепочках поставок российского оборонного-промышленного сектора с особым вниманием к "ключевому оборонному оборудованию и и высокотехнологичным традиционным вооружениям".

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Под таким оружием конгрессмены понимают, в частности, истребители, крылатые ракеты, электромагнитные средства, системы ПРО С-300 и С-400, а также военные спутники.

Особые санкции могут быть введены в отношении "стран-спонсоров терроризма, которые покупают подобное оружие у России". Президенту позволяют не вводить санкции, если они противоречат интересам национальной безопасности США.

Закон дает главе государства возможность откладывать на периоды сроком 180 дней введение санкций в отношении клиентов российского ОПК, если структуры, в отношении которых планируют ввести ограничения, смогут доказать, что их сделки - в интересах национальной безопасности США или что они предпринимают шаги по прекращению сотрудничества с российскими компаниями в военной сфере.

Предложенные поправки также ограничивают возможности исполнительных властей США тратить бюджетные деньги на действия в рамках Договора по открытому небу, позволяющему военным самолетам России и США пролетать над территорией друг друга с наблюдательными миссиями. Этот шаг, как заявляют законодатели, необходимо принять в ответ на нарушение Россией условий договора.

Ранее УНИАН сообщал, что комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник, 8 мая, соберется на встречу, в ходе которой решено поднять вопрос о новых санкциях в отношении России из-за выборов Путина в оккупированном Крыму.