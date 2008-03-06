Внук Мао Цзэдуна впервые появился на публике (фото)
Раньше в заседаниях принимала участие его мать
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Старший полковник Мао Синьюй, избранный депутатом этой структуры многопартийного сотрудничества и политических консультаций, с большим смущением отвечал на многочисленные вопросы журналистов, которые "подловили" его на перед зданием Дома народных собраний, где проходят заседания.
"Нам необходимо активно развивать космические технологии, которые в будущем станут важным элементом противоборства", - сказал Мао, который в настоящее время является научным сотрудником Академии военных наук КНР.
Он отметил, что уделяет большое внимание модернизации вооружения и военной техники. Кроме того, подчеркнул важность следования принципам модернизации вооруженных сил, заложенных его дедом.
38-летний Мао Синьюй впервые участвует в сессии ВК НПКСК, до этого в ежегодных заседаниях принимала участие его мать и сноха Мао Цзэдуна - Шао Хуа.