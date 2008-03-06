Внук Мао Цзэдуна впервые появился на публике (фото)

Внук основателя Китай Народной Республики Мао Цзэдуна впервые появился перед широкой общественностью и журналистами во время проходящей в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, сообщает ИТАР-ТАСС.

Старший полковник Мао Синьюй, избранный депутатом этой структуры многопартийного сотрудничества и политических консультаций, с большим смущением отвечал на многочисленные вопросы журналистов, которые "подловили" его на перед зданием Дома народных собраний, где проходят заседания.

"Нам необходимо активно развивать космические технологии, которые в будущем станут важным элементом противоборства", - сказал Мао, который в настоящее время является научным сотрудником Академии военных наук КНР.

Он отметил, что уделяет большое внимание модернизации вооружения и военной техники. Кроме того, подчеркнул важность следования принципам модернизации вооруженных сил, заложенных его дедом.

38-летний Мао Синьюй впервые участвует в сессии ВК НПКСК, до этого в ежегодных заседаниях принимала участие его мать и сноха Мао Цзэдуна - Шао Хуа.

ICTV