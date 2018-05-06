В Лондоне трех человек атаковали "токсичным веществом"

Троих пострадавших 17, 22 и 27 лет обнаружили на улице Кингсленд в районе Хакни в северо-восточной части Лондона и доставили в одну из больниц.

В Лондоне трех прохожих госпитализировали в больницу после того, как их облили неизвестным "токсичным веществом".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Согласно информации, троих пострадавших 17, 22 и 27 лет обнаружили на улице Кингсленд в районе Хакни в северо-восточной части Лондона и доставили в одну из больниц.

Правоохранители пока не сообщили, каким именно веществом облили пострадавших, но уточнили, что оно является "токсичным", а не кислотой.

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Ранее сообщалось, что для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери использовали от 50 до 100 г ядовитого вещества.

4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.