Умер экс-директор и участник рок-группы "Машина времени"

Скончался Владимир Сапунов, у него было серьезное онкологическое заболевание.

В ночь с 5 на 6 мая скончался бывший директор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов.

Об этом сообщил пресс-секретарь «Машины времени» и «Воскресения» Антон Чернин, передает "РБК".

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — пояснил Чернин.

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По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался участником группы. «После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

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