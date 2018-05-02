Старейший австралийский ученый в поисках смерти отправился в Швейцарию (видео)
19:59, 02 мая 2018Мир
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104-летний профессор Дэвид Гудолл отправился в швейцарскую клинику за эвтаназией.
Старейший ученый Австралии планирует осуществить медицинское самоубийство.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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104-летний профессор Дэвид Гудолл отправился в швейцарскую клинику за эвтаназией. Ученый не имеет смертельной болезни, впрочем, сетует на ухудшение качества жизни с возрастом.
Добровольная эвтаназия в Австралии незаконна. Поэтому, чтобы умереть с помощью медиков, он отправляется в Швейцарию.
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