Старейший австралийский ученый в поисках смерти отправился в Швейцарию (видео)

104-летний профессор Дэвид Гудолл отправился в швейцарскую клинику за эвтаназией.

Старейший ученый Австралии планирует осуществить медицинское самоубийство.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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104-летний профессор Дэвид Гудолл отправился в швейцарскую клинику за эвтаназией. Ученый не имеет смертельной болезни, впрочем, сетует на ухудшение качества жизни с возрастом.

Добровольная эвтаназия в Австралии незаконна. Поэтому, чтобы умереть с помощью медиков, он отправляется в Швейцарию.