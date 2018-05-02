Старейший австралийский ученый в поисках смерти отправился в Швейцарию (видео)

19:59, 02 мая 2018
Мир
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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104-летний профессор Дэвид Гудолл отправился в швейцарскую клинику за эвтаназией. Ученый не имеет смертельной болезни, впрочем, сетует на ухудшение качества жизни с возрастом.

Добровольная эвтаназия в Австралии незаконна. Поэтому, чтобы умереть с помощью медиков, он отправляется в Швейцарию.

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Теги: #смерть#Австралия#ученый