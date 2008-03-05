Посол США считает “прекрасными” отношения между моряками

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает “прекрасными” отношения между американскими и украинскими моряками. Об этом посол заявил журналистам в Севастополе, где он сегодня провел протокольные встречи с руководителями исполнительной и представительской ветвей власти города и посетил американский крейсер „Сан Хасинто”, который находится с визитом в городе-герое с 3 по 6 марта.

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к тому, что определенная часть севастопольцев негативно воспринимает сам факт визита в город корабля Военно-Морских сил США, В.ТЕЙЛОР сказал, что лично он с большим удовольствием находится в Севастополе, посещает тех людей, которые здесь живут, так же с удовольствием встречается с политиками, студентами и говорит с ними „о тех вещах, которые важны для жителей города”. По мнению посла, „Украина является сильной демократической страной, а в сильной демократической стране люди могут говорить то, что они чувствуют, что они думают. И мы уважаем всех украинцев, независимо от того, что они думают о НАТО, США, флоте Соединенных Штатов”. Посол добавил, что большинство украинцев, с которыми он встречается, „с удовольствием разговаривают с американцами, и я также всегда с удовольствием общаюсь с украинцами”.

На вопрос, как он оценивает сегодняшний уровень отношений между американскими и украинскими моряками, В.ТЕЙЛОР сказал, что „на самом деле отношения прекрасные, и на данный момент мы можем видеть, как вместе работают американский и украинский флоты”. По его мнению, „эта совместная работа полезна как для американских, так и украинских ВМС”. Посол уверен, что сотрудничество военных моряков двух стран „будет наращиваться”.