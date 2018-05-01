В Южной Корее дворник нашел в мусорке аэропорта 7 золотых слитков

Если в течение 6 месяцев владелец золота не предъявит права на него, то слитки достанутся дворнику.

В международном аэропорту Инчхон, что в Южной Корее, дворник нашел в мусорном контейнере 7 кг золотых слитков на сумму около 327 тысяч долларов.

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Как пишет The Korea Times, полиция установила владельца и пришла к выводу, что тот выбросил слитки, боясь быть пойманным.

Если в течение шести месяцев владелец не предъявит права на потерянное золото, то в соответствии с местным законодательством оно достанется дворнику.

Но даже если владелец объявится, дворник все равно может рассчитывать на сумму от 5% до 20% от рыночной цены золота.

Тем не менее, он также может ничего не получить в том случае, если удастся установить, что золото связано с преступной деятельностью.