КНДР и Южная Корея начали демонтировать пропагандистские громкоговорители на границе (фото)

Враждующие государства в течение десятилетий вели на общей границе своеобразную «психологическую войну».

Северная и Южная Корея начали демонтировать громкоговорители, которые десятилетиями транслировали пропаганду на хорошо укрепленной границе между странами.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство обороны Южной Кореи. Отмечается, что согласие относительно демонтажа громкоговорителей было достигнуто на исторической встречи между лидерами стран на прошлой неделе.

Данное решение стало первым практическим шагом на пути к примирению между странами.

Отмечается, что в течение последних десятилетий, за исключением нескольких перерывов, обе стороны с помощью мощных громкоговорителей транслировали в пограничной зоне пропаганду, ведя психологическую войну. Южная Корея транслировала новости, песни популярных корейских исполнителей и критику режима КНДР. Северная Корея, в свою очередь, критиковала правительство в Сеуле и восхваляла свою социалистическую систему.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи). После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.