Ким Чен Ын пообещал закрыть главный ядерный полигон КНДР в мае

Лидер КНДР пообещал допустить к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что главный полигон для проведения ядерных испытаний в его стране будет закрыт уже в мае.

Как сообщает Bloomberg, об этом сообщил представитель президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по итогам исторических переговоров президента с северокорейским лидером 27 апреля.

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Отмечается, что Ын пообещал допустить к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Лидер КНДР рассказал президенту Южной Кореи, что два тоннеля на ядерном полигоне сейчас все еще в хорошем состоянии, опровергнув информацию о том, что объект получил серьезные повреждения и больше не пригоден к использованию.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи). После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года. В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.