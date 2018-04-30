Трампу стоит изменить восприятие России – Волкер

Волкер поделился мыслями относительно назначения госсекретаря США и объяснил, как в дальнейшем следует действовать Дональду Трампу в вопросе американо-российских отношений.

Новоназначенный госсекретарь США Майк Помпео, который до этого занимал пост директора ЦРУ, с первых дней на посту обозначил жесткий курс в отношении России. Всего через несколько часов после своей присяги он выступил в НАТО в Брюсселе, заявив, что альянс как никогда важен перед лицом угрозы со стороны РФ.

В комментарии для телеканала Fox News специальный представитель США в Украине Курт Волкер поделился мыслями относительно назначения Помпео и объяснил, как в дальнейшем следует действовать главе Белого дома Дональду Трампу в вопросе американо-российских отношений, пишет 24 канал.

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"По-моему, ему (Трампу – ред.) требуется изменить восприятие России. Ведь это факт, что Трамп от начала действовал более жестко в отношении РФ. Нам необходимо отделять внутренние дела, когда люди говорят о России, о расследовании и прочее, от того, что происходит на международном уровне. Мы наблюдали расширение и усиление санкций, снятие эмбарго на поставки оружия в Украину, а также более мощную отпор в Сирии и критику Кремля за его агрессивные действия. По-моему, все это уже происходит. И, думаю, очень важно, что госсекретарь Помпео свой первый визит совершил в НАТО, поскольку очень важно сплотить наш альянс, сплотить Запад, поскольку мы сейчас имеем дело с очень напористой Россией", – сказал Волкер.

Напомним, 27 апреля после министерского заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что его страна ожидает от Украины дальнейших усилий на пути к членству в НАТО.