Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

Будучи директором ЦРУ, Майк Помпео имел возможность выступать с критикой, но не предлагать собственные идеи. Теперь он будет формулировать политику в отношении России и Китая.

Сенат США в четверг, 25 апреля, утвердил Майка Помпео на посту государственного секретаря США.

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Как отмечают аналитики, это может стать толчком к пересмотру политики США в отношении России, передает Голос Америки.

По данным СМИ, 57 сенаторов проголосовали за Помпео, 42 законодателя проголосовали против. Не голосовал сенатор-республиканец Джон Маккейн, который продолжает находиться в родной Аризоне, где проходит курс лечения от рака мозга.

Помпео должен сохранить и развить то, что Тиллерсон делал верно, считает исследователь американского центра Brookings Institution Майкл О'Ганлан. Будучи директором ЦРУ, Помпео имел возможность выступать с критикой, но не предлагать собственные идеи. Теперь Помпео будет иметь возможность формулировать политику в отношении России и Китая, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, президент США Трамп решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, в частности ядерного соглашения с Ираном.

24 апреля комитет Сената по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря.

По словам представителя США в НАТО Кей Бейли Гатчисон, после назначения главы Центрального разведывательного управления Майка Помпео на должность государственного секретаря внешняя политика США не изменится.

«Его позиция в отношении России – это позиция США», - подчеркнула Гатчисон.