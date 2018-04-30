В мире отмечают Международный день джаза
Сегодня в мире отмечают Международный день джаза.
«Это день в честь джаза и его неизменного наследия, а также для признания силы этой музыки для объединения людей», – сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
Об этом пишет Радио Свобода.
В ООН напоминают, что целью введения Международного дня джаза является повышение осведомленности международного сообщества о достоинствах джаза как учебного инструмента и силы для мира, единства, диалога и усилении сотрудничества между людьми.
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Отмечая Международный джазовый день, говорят в ООН, признается уникальный музыкальный стиль, представляющий джаз, мобилизуется интеллектуальное сообщество, ответственное за принятие решений, средства массовой информации для продвижения ценностей, связанных с джазом.
Международный день джаза был провозглашен на конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Этот день отмечают с 2012 года.