Во Львове продолжается VII международный фестиваль Alfa Jazz Fest (фото, видео)

Фестиваль, который в этом году примет более 200 джазовых музыкантов из 15 стран мира, начался вчера, 23 июня, и продлится до 27 июня.

Он уже порадовал выступлениями легендарного американского оркестра Gordon Goodwin's Big Phat Band под управлением композитора и выдающегося аранжировщика Гордона Гудвина, также – испанской певицы и композитора, неоднократной номинантки Грэмми, обладательницы двух Latin Grammys Awards, 2017-го номинированной на Latin Grammys Awards 2016, – Buika, пишет "День".

Концерт состоялся на главной сцене Alfa Jazz Fest в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

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Те зрители, которые финансово не смогли купить билеты, имели возможность наблюдать за выступлениями хедлайнеров Alfa Jazz Fest из больших экранов на трех пикниковых зонах в парке.

Напомним, что всего во Львове обустроили три фестивальные сцены – в Парке Богдана Хмельницкого, на площади Рынок и возле Дворца Потоцких.

Сегодня джазовый день начался мастер-классом в Львовской музыкальной академии от трубача Ханса Питера Салентина (Германия). Продолжился концертом на сцене возле Дворца Потоцких квартета Константина Колесниченко.

Днем, в 15.00, в Парке имени Богдана Хмельницкого на поклонников джаза ждут кинопоказы от Леонида Гольдштейна, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося музыканта Джона Биркса «Диззи» Гиллеспи. Вторая часть показа посвящена легендарному саксофонисту Чарли Паркеру.

Пройдут концерты сегодня и на площади Рынок и главной сцене имени Эдди Рознера. В частности, известной американской группы, обладательницы пяти номинаций и двух премий Грэмми, одной из лучших в мировом джазе групп электрического джаза – Yellowjackets.

Справка УНИАН. Alfa Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году.

Ежегодно фестиваль посещает около 70 тысяч гостей из Украины и зарубежных стран. В 2016 году «Alfa Jazz Fest» был признан почтенным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы.