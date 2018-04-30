Лидера протестов в Армении выдвинули кандидатом на пост премьер-министра

Поддержать кандидатуру Никола Пашиняна ранее уже пообещала крупнейшая ​​​​​​​оппозиционная партия страны.

Организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны.

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Об этом журналистам заявил член фракции «Елк» Эдмон Марукян, передают армянские СМИ. Выдвижение было согласовано на сегодняшней встрече членов фракции с Пашиняном.

Поддержать кандидатуру Никола Пашиняна ранее уже пообещали крупнейшая оппозиционная партия страны «Процветающая Армения» и партия «Дашнакцутюн», покинувшая правительственную коалицию.

Для избрания премьера в парламенте необходимы 53 голоса. У фракции правящей Республиканской партии 58 голосов, оппозиционная фракция «Царукян» имеет 31 голос, фракция «Елк» - девять, фракция «Дашнакцутюн» - семь голосов. Пашиняну для избрания премьером потребуется шесть голосов Республиканской партии.