Протесты в Армении: президент допускает, что парламент может назначить новые выборы

Президент также отметил, что он не видит возможного вмешательства в ситуацию в Армении со стороны других стран.

Президент Армении Армен Сарґсян допускает, что парламент может назначить новые выборы.

Об этом он заявил в интервью армянской службе "Радио Свобода".

«Эта дискує завершится в парламенте с назначением нового премьер-министра, а позже – нового правительства. И, может, парламент будет голосовать за то, что в ближайшее время будут новые выборы. Может быть, они также проголосуют за изменение избирательного кодекса или, возможно, они также проголосуют за изменения некоторых законов. Это будет все в руках парламента», – сказал он.

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Сарґсян также отметил, что он не видит возможного вмешательства в ситуацию в Армении со стороны других стран.

«Но, безусловно, Армения не живет в вакууме. Много стран вокруг нас, наших друзей и не друзей, интересуются тем, что происходит в Армении. Это зависит от нас, мы позволяем им иметь влияние или нет», – добавил он.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Армении будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.

25 апреля оппозиционный лидер Никол Пашинян провел еще один большой митинг в Ереване. Участники митинга требовали, чтобы парламент назначил Пашиняна временным премьер-министром и объявил внеочередные выборы.