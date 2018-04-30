Большинство жителей Баварии высказались против установки крестов на официальных учреждениях

С предложением повесить кресты во всех госучреждениях не согласны 48% католиков и 62% протестантов.

Большинство жителей немецкой федеральной земли Бавария (64%) высказались против установки крестов на официальных учреждениях, которую ранее предлагало сделать региональное правительство.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса института общественного мнения Emnid, обнародованные сегодня.

Идею вывешивать на стенах учреждений христианский религиозный символ поддержали только 29% участников исследования.

При этом среди католиков 48% опрошенных высказались против крестов, а поддержали инициативу 38%. Среди протестантов доля противников религиозного символа составила 62%, тогда как 34% респондентов согласны с присутствием креста.

Более 80% представителей других христианских конфессий, а также людей, которые не причисляют себя ни к одной из них, высказались против религиозного символа. И только 12% поддержали его.

25 апреля правительство Баварии анонсировало решение, что на всех административных зданиях региона с 1 июня будут установлены христианские кресты.

Христианский символ предлагалось установить, в том числе, на государственных школах и судебных залах.