В Уэльсе водитель несколько раз въехал в толпу, а затем сжег автомобиль

В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу, из них две девушки получили "потенциально опасные для жизни травмы".

В Великобритании в городе Ньюпорт во время проведения марафона легковой автомобиль несколько раз наехал на толпу людей.

Как передает Украинская правда, инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. На опубликованных видеозаписях видно, как машина дважды быстро стартовала, сбивая людей, которые пытались остановить ее. Затем, отъехав назад, водитель, резко набрав скорость, поехал вперед, сбивая людей.

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В этот день в Ньюпорте проходил марафон, в котором принимали участие почти 6000 бегунов.

В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу, из них две девушки получили "потенциально опасные для жизни травмы".

Позже автомобиль был найден сожженным недалеко от места происшествия.

Как сообщила полиция, по подозрению в этом преступлении был задержан 18-летний местный житель. Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

Как сообщал УНИАН, недавно в Торонто злоумышленник на автомобиле атаковал пешеходов, погибли 10 человек.