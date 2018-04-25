Наезд в Торонто: загадочное сообщение убийцы 10 человек указывает на его ненависть к женщинам (видео)

04:10, 25 апреля 2018
Мир
89
Наезд на пешеходов в Торонто / REUTERS

"Перед инцидентом он написал сокращение от "involuntary celibacy" - термин, который используется мужчинами для обвинений женщин за неверность целибату", - сообщает Reuters.

СМИ также обнаружили, что Минасян в интернете участвовал в обсуждении бойни в Айла-Висте, случившейся 23 мая 2014 года у калифорнийского города Санта-Барбара. Тогда 22-летний Эллиот Роджер убил 6 человек рядом с университетом Калифорнии, после чего свел счеты с жизнью. Перед этим Роджер заявил о ненависти к отвергающим его девушкам. Минассян выступал в защиту Роджера.

Минассян был студентом колледжа Seneca в Торонто, изучал программирование. Другими студентами характеризуется как человек необщительный. Минассян упоминается как разработчик ряда мобильных приложений, в том числе – для поиска парковок в Торонто. Он никогда прежде не задерживался полицией, нет никаких данных о его причастности к деятельности каких-либо экстремистских организаций.

Как сообщал УНИАН, жертвами наезда 23 апреля стали 10 человек, еще 15 получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Торонто#наезд на прохожих