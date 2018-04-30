В Британии сняли на видео падение с неба неизвестного объекта (видео)

Кто-то говорит, что молния поразила крупную птицу, но кто-то отвечает, что таких больших птиц не бывает.

Во время большой грозы с полного молний неба упало неизвестно что. Аномалию сняла на видео жительница города Бриджуотер Меган Тейлор. Мнения зрителей разделились. Кто-то говорит, что это молния поразила большую птицу, а кто-то отвечает, что таких больших птиц не бывает. Как сообщал УНИАН, ранее удар молнии в церковь в Руанде убил 14 человек.

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