Удар молнии в церковь в Руанде убил 14 человек
01:01, 12 марта 2018Мир
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Еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.
Иллюстрация / REUTERS
В Руанде за два дня, 9-10 марта, в результате ударов молний в церкви погибли не менее 16 человек.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Xinhua.
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10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибли 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.
Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.
Как напоминают СМИ, инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде были закрыты более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.
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