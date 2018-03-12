Удар молнии в церковь в Руанде убил 14 человек

Еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

В Руанде за два дня, 9-10 марта, в результате ударов молний в церкви погибли не менее 16 человек.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Xinhua.

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10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибли 14 прихожан, еще десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Днем ранее, 9 марта, в результате удара молнии погибли два человека, в том числе ребенок.

Как напоминают СМИ, инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде были закрыты более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. У некоторых закрытых церквей не было громоотводов.