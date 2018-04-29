В Канаде умер именитый режиссер Майкл Андерсон

За свою карьеру Андерсон снял 35 фильмов, среди которых лента «Вокруг света за 80 дней», получившая 5 «Оскаров».

Известный английский режиссер Майкл Андерсон, известный по фильмам «Вокруг света за 80 дней» (1956) и «Бегство Логана» (1976), скончался в возрасте 98 лет.

Как сообщает Deadline, режиссер умер в своем доме в Канаде. Причиной смерти стал сердечный приступ.

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За свою карьеру, начатую в 1949 году, Андерсон снял 35 фильмов. Его фильм «Вокруг света за 80 дней», вышедший в 1956 году, получил пять премий «Оскар», в том числе - в номинации «Лучшая картина».

Среди прочих наиболее известных его картин – первая киноадаптация культового романа-антиутопии «1984», Лента о второй мировой войне «Разрушители плотин», а также фантастическая картина «Бегство Логана» 1976, которая получила «Оскар» за лучшие спецэффекты и шесть кинопремий «Сатурн».

Ранее сообщалось, что 21 апреля скончался голливудский актер и комик Верн Тройер - самый маленький голливудский актер, сыгравший в фильмах "Остин Пауэрс" и "Гарри Поттер".