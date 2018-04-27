В Москве назвали невозможным ядерное разоружение КНДР без России

В России считают, что без них якобы невозможно создать систему международной безопасности.

Реализация плана ядерного разоружения КНДР без России невозможна, поскольку это общая система международной безопасности.

Об этом заявил член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов, пишет РИА Новости.

"Как только зайдет речь о международных гарантиях Пхеньяну при отказе от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", - сказал парламентарий.

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Морозов оценил начало переговорного процесса между Северной и Южной Кореей, отметив, что у сторон есть несколько базовых принципов, с которыми они согласны. В частности, это денуклеаризация полуострова, а также общее мирное урегулирование всех вопросов сотрудничества.

Комментируя в целом первые итоги переговоров Пхеньяна и Сеула, Морозов отметил: "Это всего-навсего первая песня скворца, что весна будет, а какая весна - холодная, долгая и наступит ли после этого лето - одному богу известно".

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер КНДР совершил первый за последние 65 лет визит в Южную Корею.

Во время встречи с президентом Южной Кореи на демаркационной линии в приграничном селе Пханмунджом они договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном завершении состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

Кроме того, лидеры двух стран договорились сократить численность своих армий, перестроить массивно укрепленный рубеж в «зону мира» и прекратить любые недружественные действия в отношении соседней страны «на земле, воде и в воздухе» с 1 мая.

В частности, речь идет о прекращении радиопропаганды на границе и распространения листовок. Южная и Северная Кореи намерены вести активное сотрудничество по созданию долгосрочной системы мира, создание которой, по словам двух лидеров, является исторической задачей, которую дальше нельзя откладывать.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын также заявили о намерении начать переговоры с участием других стран, в частности США.

«Целью договоренностей является достижение долгосрочного и стабильного мира», - говорится в их итоговом заявлении.

Кроме того, они сообщили о возобновлении совместных гуманитарных проектов, в частности, встречи семей, которые были разделены.