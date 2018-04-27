В Москве назвали невозможным ядерное разоружение КНДР без России

19:38, 27 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил член международного комитета Совфеда РФ Олег Морозов, пишет РИА Новости.

"Как только зайдет речь о международных гарантиях Пхеньяну при отказе от ядерного оружия, будет востребован российский фактор. Невозможно создать систему международной безопасности без России", - сказал парламентарий.

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Морозов оценил начало переговорного процесса между Северной и Южной Кореей, отметив, что у сторон есть несколько базовых принципов, с которыми они согласны. В частности, это денуклеаризация полуострова, а также общее мирное урегулирование всех вопросов сотрудничества.

Комментируя в целом первые итоги переговоров Пхеньяна и Сеула, Морозов отметил: "Это всего-навсего первая песня скворца, что весна будет, а какая весна - холодная, долгая и наступит ли после этого лето - одному богу известно".

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер КНДР совершил первый за последние 65 лет визит в Южную Корею.

Во время встречи с президентом Южной Кореи на демаркационной линии в приграничном селе Пханмунджом они договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном завершении состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

Кроме того, лидеры двух стран договорились сократить численность своих армий, перестроить массивно укрепленный рубеж в «зону мира» и прекратить любые недружественные действия в отношении соседней страны «на земле, воде и в воздухе» с 1 мая.

В частности, речь идет о прекращении радиопропаганды на границе и распространения листовок. Южная и Северная Кореи намерены вести активное сотрудничество по созданию долгосрочной системы мира, создание которой, по словам двух лидеров, является исторической задачей, которую дальше нельзя откладывать.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын также заявили о намерении начать переговоры с участием других стран, в частности США.

«Целью договоренностей является достижение долгосрочного и стабильного мира», - говорится в их итоговом заявлении.

Кроме того, они сообщили о возобновлении совместных гуманитарных проектов, в частности, встречи семей, которые были разделены.

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Теги: #Россия#КНДР#ядерное оружие#Южная Корея