Любая третья страна по вопросу вступления нового члена не имеет права голоса, отмечает генсек Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что НАТО держит свои двери открытыми, и только союзники имеют право решать вопрос приема нового члена в Альянс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая вторую сессию заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО сегодня в Брюсселе.

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«Каждая страна имеет суверенное право выбрать свой собственный путь относительно своей безопасности и благосостоянию. Это - фундаментальное право, которое должно уважаться. Любое решение приветствовать нового члена принимается 29 союзниками. Любая третья страна не может говорить о стремлении относительно членства или процесса вступления», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что эта сессия посвящена обсуждению политики открытых дверей НАТО.

«Вступление Черногории демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО было успешным. Оно увеличило стабильность, сотрудничество и благополучие в евроатлантическом регионе, основываясь на общих ценностях - демократии, личной свободе и верховенстве права», - подчеркнул генсек НАТО.