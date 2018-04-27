Первые леди КНДР и Южной Кореи присоединились к мужьям на переговорах: шутили и позировали перед камерами (фото)

В демилитаризованной зоне проходит саммит глав КНДР и Южной Кореи, а также других высокопоставленных чиновников.

Жены лидеров КНДР и Южной Корей Ли Соль Чжу и Ким Чжон Сук встретились на границе двух стран, в пункте Пханмунджом – месте проведения межкорейского саммита.

Первые леди двух стран обменялись приветствиями и рукопожатиями, а затем вместе с мужьями позировали для совместных фото и шутили.

Напомним, 27 апреля 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны, во время которой договорились подписать мирный договор о формальном прекращении в этом году корейской войны, которая длится с 1953 года.

В рамках встречи также состоялся торжественный ужин с участием лидеров Южной и Северной Корей, на котором также присутствовали жены политиков.