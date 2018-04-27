В НАТО приветствуют историческую встречу лидеров Южной и Северной Кореи

Альянс полностью поддерживает политическое решение напряжения на Корейском полуострове.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует историческую встречу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, так генсек Альянса прокомментировал это сегодняшнее событие на пресс-конференции по завершении первой сессии заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.

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«Я приветствую сегодняшнюю встречу двух лидеров, достигнутый ими прогресс и обязательства, которые они продемонстрировали по решению их различий мирным путем», - сказал Столтенберг.

При этом он назвал «исторической» сегодняшнюю встречу на Корейском полуострове.

«НАТО полностью поддерживает политическое разрешение напряженности в регионе. Я лично видел, какая глубокая эта напряженность, когда недавно посещал Южную Корею и демилитаризованную зону», - отметил генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер КНДР совершил первый за последние 65 лет визит в Южную Корею.

Во время встречи с президентом Южной Кореи на демаркационной линии в приграничном селе Пханмунджом они договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном завершении состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

Кроме того, лидеры двух стран договорились сократить численность своих армий, перестроить массивно укрепленный рубеж в «зону мира» и прекратить любые недружественные действия в отношении соседней страны «на земле, воде и в воздухе» с 1 мая.

В частности, речь идет о прекращении радиопропаганды на границе и распространения листовок. Южная и Северная Кореи намерены вести активное сотрудничество по созданию долгосрочной системы мира, создание которой, по словам двух лидеров, является исторической задачей, которую дальше нельзя откладывать.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын также заявили о намерении начать переговоры с участием других стран, в частности США.

«Целью договоренностей является достижение долгосрочного и стабильного мира», - говорится в их итоговом заявлении.

Кроме того, они сообщили о возобновлении совместных гуманитарных проектов, в частности, встречи семей, которые были разделены.