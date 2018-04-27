Ни слова об американских военных: The Wall Street Journal назвал главную цель встречи лидеров двух Корей

Президент Южной Кореи обойдет молчанием самый острый вопрос для Ким Чен Ына - нахождение американской базы в регионе.

В переговорах о перемирии в Панмунджоме, которые включают в себя ужин, два корейских лидера Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин должны обсудить улучшение отношений, возможное мирное соглашение и денуклеаризацию, пишет The Wall Street Journal.

Читайте такжеКонец войны: Южная и Северная Кореи подпишут мирный договор

Центральная тема переговоров – что Северная Корея может потребовать и что Южная Корея может предложить, сохранив атмосферу разрядки, чтобы убедить режим отказаться от своего ядерного оружия, передает "Главред".

"Я прибыл сюда с ощущением, что мы находимся на стартовой линии мира, процветания и новой эры в отношениях между Севером и Югом", - сказал Ким Чен Ын президенту Муну.

"Исход их встречи должен определить будущее отношений на Корейском полуострове и заложить основу для запланированного саммита между Кимом и президентом США Дональдом Трампом, который может состояться через несколько недель. Мун сказал, что более тесное экономическое сотрудничество между Кореями может способствовать укреплению доверия между Севером и внешним миром, и заявил, что Юг готов подписать мирный договор, чтобы официально положить конец корейской войне. При этом, однако, лидер Южной Кореи рискует продвигаться в переговорах быстрей, чем этого хотелось бы США", - отмечает издание.

The Wall Street Journal напоминает, что администрация Трампа настаивала на том, что она должна увидеть существенный прогресс в свертывании ядерной программы Севера до подписания новых соглашений, в том числе - об ослаблении санкций:

"Главная цель переговоров – умаслить путь для встречи Трампа и Кима. Корейские лидеры не будут обсуждать главный раздражитель в виде 28 500 американских солдат на полуострове. Но консервативные критики руководителя Южной Кореи отмечают, что Ким Чен Ын может потребовать вывода военных США с полуострова".

Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Встреча стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР. По итогам встречи лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о "приближении воссоединения.