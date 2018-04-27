Конец войны: Южная и Северная Кореи подпишут мирный договор
Северная и Южная Корея подпишут мирный договор о формальном прекращении корейской войны в этом году.
Об этом сообщает CNN. Договор должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.
Лидер КНДР и президент Южной Кореи подписали декларацию, в которой объявили о начале эры мира и денуклеаризации.
«Оба лидера торжественно заявляют... что на Корейском полуострове больше не будет войны, и началась новая эпоха мира», - говорится в заявлении.
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Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом.
Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
Встреча стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.