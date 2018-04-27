Белый дом отреагировал на визит Ким Чен Ына в Южную Корею и намекнул на скорую встречу с Трампом

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится «в ближайшие недели»

В сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что Соединенные штаты надеются на успешные переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Заявление опубликовано в твиттере телеканала ABC.

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«Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове», - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится «в ближайшие недели».

Как сообщал УНИАН, в демилитаризованной зоне прошла историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей. В официальном сообщении КНДР говорилось, что Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.