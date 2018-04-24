Путин сжег все мосты с Западом и находится в полной изоляции – экс-посол Украины в США

По убеждению дипломата, президент РФ полностью потерял доверие цивилизованных стран.

Бывший посол Украины в США, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик считает, что президент РФ Владимир Путин сжег все мосты с Западом и находится в полной изоляции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Моцик сказал во время круглого стола в Киеве на тему «Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия?».

«Путин сжег все мосты с Западом, изоляция полная, это полная катастрофа для России, для развития российской экономики и, скорее всего, он будет пытаться какие-то новые мосты построить, но я не думаю, что западные страны будут ему доверять, потому что он все доверие потерял. Путин врет прямо в глаза и строит всевозможные фейки» - заявил он.

По словам Моцика, Кремль будет пытаться избавиться от санкций, потому что санкции «очень болезненны». Дипломат считает, что Путин предложит Западу «какие-то полумеры, чтобы сказать: давайте санкции снимайте, и все будет хорошо».

«Путин продемонстрировал себя за эти 18 лет правления в России, и я не думаю, что он - это человек, который может измениться. Я думаю, что Запад будет иметь много хлопот с Россией», - резюмировал Моцик.

Как сообщал УНИАН, Моцик также заявил, что новый госсекретарь США Майк Помпео будет полностью поддерживать Украину в войне с российским агрессором после окончательного утверждения в должности.