На посту госсекретаря США Помпео будет поддерживать Украину в войне с Россией - экс-посол

Отставка Тиллерсона и предстоящее назначение Помпео на пост госсекретаря не повлияют на отношение США к Украине.

Майк Помпео будет полностью поддерживать Украину в войне с российским агрессором, когда будет утвержден в должности госсекретаря США.

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Об этом заявил бывший посол Украины в США, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я думаю, смена государственных секретарей в США - отставка Тиллерсона и предстоящее назначение Помпео на должность госсекретаря - не повлияют каким-то образом на отношение США к Украине. Политика США в отношении Киева хорошо сформирована, консолидирована и она системная», - сказал Моцик.

По словам дипломата, эта политика заключается в том, что «США полностью поддерживают нас в нашей войне с российским агрессором. США не признают аннексии Крыма, осуждают оккупацию Донбасса, вмешательство России в дела Украины».

Как сказал Моцик, США однозначно стоят на украинской стороне, отстаивают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс.

«Важно то, что Вашингтон предоставляет Украине финансово-экономическую и военную помощь, возможно, не все то, что мы сегодня хотим, но уже помощь составляет довольно солидную сумму - примерно 3 млрд долларов США, причем миллиард был выделен на военные цели. Я думаю, что без американской помощи нам было бы очень трудно выжить», - подчеркнул он.

«Очень важно, что США не только сами на стороне Украины, но они подталкивают к этому и Европу», - отметил Моцик.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, в частности ядерного соглашения с Ираном.

Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.

24 апреля комитет Сената по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря.