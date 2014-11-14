Financial Times: Близкий союзник Путина считает, что Китай не может заменить финансирование с Запада

Замечания Владимира Якунина, президента ОАО «РЖД», бросают тень сомнения на хваленные новые отношения между Россией и Китаем, в то время как Москва пытается переориентировать свою внешнюю политику на Восток, поскольку США и ЕС ввели санкции, парализующие российскую экономику из-за ситуации в Украине.

Это также говорит о том, что его собственная компания сталкивается с все большими трудностями в нынешних условиях, пытаясь найти ресурсы для финансирования проекта по ее модернизации на общую сумму 2,8 триллионов рублей (60 млрд. долл.).

«Это большое преувеличение говорить, что восточные финансовые учреждения могут заменить западные, потому что, объективно говоря, на западных финансовых рынках мы можем брать гораздо более долгосрочные кредиты, чем на азиатских рынках», – сказал он.

Г-н Якунин предъявил претензии к США за введение санкционного режима для России, который портит отношения между Россией и Европой, но сказал, что Вашингтону не удастся разорвать эти отношения.

«Все разговоры о разрыве отношений между Россией и Европой бесполезны, этого не случится, и, во-вторых, они наносят вред России и Европе. Более того, они вредны с точки зрения мировой экономики».

Известный своими консервативными взглядами, г-н Якунин, бывший старший дипломат из родного города Путина, Санкт-Петербурга, который входит в ближайшее окружение президента, последовал за ним в Москву.

Его комментарии не соответствуют более враждебной, антизападной риторике Кремля. Они также были более мирными по сравнению с его же высказываниями несколько месяцев назад, когда началось противостояние из-за Украины. В начале марта он обрушился на Запад с критикой и обвинил мировую финансовую олигархию в организации свержения президента Украины Виктора Януковича в попытке уничтожить Россию.

Российская экономика, однако, с тех пор сильно пострадала от санкций. Рубль упал на целых 8 % на прошлой неделе, это самый большой недельный спад за последние 11 лет. Между тем, российские компании и банки были вынуждены наращивать валютные резервы, чтобы погасить более 40 млрд. долл. долговых обязательств со сроком погашения в ноябре и декабре, которые раньше рефинансировались почти автоматически на Западе.

Россия начала обхаживать Китай, как альтернативный источник финансирования. На этой неделе две страны попали в заголовки газет, подписав контракт на поставку природного газа в Китай из Западной Сибири.

Эта газовая сделка является проблемой для Европы, поскольку до этого момента она была ключевым экспортным рынком для газа из месторождений Западной Сибири. Но России не удалось получить предоплату от Китая, чтобы построить трубопровод, необходимый для транспортировки газа на восток. Стороны также еще не договорились о ценах, а в этом вопросе Китай, как известно, часто занимает очень жесткую позицию.

России до сих пор почти не удалось добиться от Китая финансирования для корпоративного сектора. Китайский ExIm Bank согласился открыть кредитные линии на сумму до 2 млрд. долл. для ВТБ и ВЭБ, и до 300 млн. долл. для Россельхозбанка, российских государственных банков; Банк развития Китая согласился предоставить 500 млн. долл. российской телекоммуникационной компании «Мегафон». Но все эти сделки были привязаны к покупке китайского оборудования.

Г-н Якунин утверждает, что падение рубля положительно влияет на российскую экономику, поскольку способствует росту экспорта. Однако он признал, что компании, которые неправильно застраховали кредиты от валютных рисков, сильно пострадали.

Для сравнения, он подчеркнул, что у «Российских железных дорог» была одна из самых консервативных кредитных программ среди всех крупных российских компаний.

Г-н Якунин, который оказался в санкционном списке США, но не попал в европейский список, ездил в Лондон на прошлой неделе, чтобы успокоить инвесторов, заверив их в том, что его компания следует стратегии, о которой она объявила, когда выпустила еврооблигации, и будет выполнять все свои обязательства, несмотря на санкционный режим.

Компания привлекла 500 млн. евро в новых еврооблигациях в марте этого года – всего за несколько недель до того, как были введены санкции. Компания рассматривает вопрос о привлечении дополнительного финансирования, но г-н Якунин сказал, что неясно, могут ли участвовать западные инвесторы «в условиях давления США на финансовый сектор, что, по сути, запрещает такое сотрудничество».

В газете «Ведомости» в среду сообщалось о последней стратегии развития РЖД, в соответствии с которой компания будет добиваться государственной поддержки для частичного финансирования своей инвестиционной программы на сумму 2,8 триллионов рублей до 2020 г.

Крупные российские компании выстроились в очередь за средствами из Фонда национального благосостояния после того как негативные последствия от санкций стали ощутимыми. «Роснефть», государственная нефтяная компания, например, попросила для себя 48 млрд. долл. Компании нужно погасить 14 млрд. долл. долгов до декабря и февраля.

«РЖД» уже получила правительственную помощь, чтобы продолжить реализацию планов по модернизации Байкало-Амурской магистрали в восточной Сибири, жизненно важного соединения с китайским рынком, работающего с избыточной мощностью, несмотря на сокращение поставок на 1,2 % в этом году из-за замедления роста китайской экономики. Этим летом правительство одобрило программу модернизации этой железнодорожной линии на сумму 560 млрд. рублей, при этом 302 млрд. рублей компания выделит сама, а остальную часть денег возьмут из бюджета и Национального фонда благосостояния.

Г-н Якунин сказал, что Байкало-Амурская магистраль – это хорошее вложение государственных денег, потому что железная дорога будет не только стимулировать рост, но и поможет развивать столь необходимую инфраструктуру в отдаленных восточных регионах России. «Мы должны инвестировать в те секторы, которые обеспечивают развитие экономики», – сказал он.

Помимо этого, добавил он, только 3 % оборудования «РЖД» было импортировано. «С этой точки зрения, – сказал он, – «Российские железные дороги» – это самый мощный стимул для развития российской промышленности».