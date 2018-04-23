Трамп потребует от КНДР ядерного разоружения в обмен на возможность снятия санкций - СМИ

В администрации Трампа заявили, что не будут повторять в переговорах с Пхеньяном ошибок прошлого.

Президент США Дональд Трамп на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном призовет КНДР быстро свернуть свою ядерную программу, и не будет предлагать смягчения экономических санкций в обмен на заморозку ядерных испытаний.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации президента США. Отмечается, что главные вопросы предстоящего саммита по денуклиаризации КНДР будут касаться темпов ядерного разоружения Пхеньяна и графика смягчения санкций.

«Когда президент [США] говорит, что он не будет повторять ошибок прошлого, это значит, что США не будут делать существенных уступок, подобных снятию санкций, пока Северная Корея не свернет конкретным образом свои ядерные программы», - указал высокопоставленный чиновник в администрации Трампа.

В то же время он отметил, что если Северная Корея готова будет быстро расстаться с ядерным оружием, то в ее отношении могут произойти всевозможные «хорошие вещи».

Напомним, 18 апреля Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бывший директор ЦРУ и кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Уже 21 апреля Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.