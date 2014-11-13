Медведев тоже собрался пропустить Давос

Об этом сообщает РБК со ссылкой на его пресс-секретаря Наталью Тимакову. По ее сведениям, решение о том, кто возглавит российскую делегацию, пока не принято.

Ранее представитель российских властей, попросивший не называть его имени, заявил агентству Bloomberg, что Дмитрий Медведев, вероятно, поедет на Давосский форум вместо президента Владимира Путина.

Читайте такжеДалай-лама: Путин пытается возвести новую Берлинскую стенуО том, что глава российского государства отклонил приглашение на форум, агентство сообщило со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Bloomberg писал, что Путина в Давос приглашали ежегодно на протяжении его президентства.

Медведев неоднократно посещал Давосский форум. В 2007 году он бывал там в ранге вице-премьера, в 2011 году – как президент РФ. Последний раз он присутствовал на форуме в 2013 году. В качестве премьер-министра он возглавил российскую делегацию и участвовал в дискуссии, посвященной проблемам России.