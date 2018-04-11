Инаугурация переизбранного в РФ президента Путина состоится 7 мая

После вступления «нового» президента в должность правительство Дмитрия Медведева сложит свои полномочия.

Инаугурация переизбранного президента Российской Федерации Владимира Путина состоится 7 мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Читайте такжеПутин получил удостоверение президента и похвастался, что победил на самых "чистых и прозрачных" в истории России выборах

«Отчет правительства - это обычно подведение итогов работы за год, но с учетом того, что это особый отчет, о чем я сказал, сегодня, наверно, недостаточно говорить только об этом. Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», - сказал Медведев.

В Кремле также подтвердили, что инаугурация Путина пройдет 7 мая.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли выборы президента.

23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.

Накануне 6 мая 2012 году в Москве прошли массовые протесты против переизбрания Путина, в результате беспорядков было задержано более 400 человек, часть из них была осуждена по так называемому «болотному делу».