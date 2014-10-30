Глава МИД Швеции не намерена драматизировать отзыва Израилем посла - СМИ

”Я не хочу драматизировать это. Мы знали с самого начала, что Израиль будет критиковать решения о признании Государства Палестина. Я уважаю критику, хотя и не разделяю ее. Речь идет о том, что посла отзывают для консультаций. Это часть дипломатической реальности”, - сказала она в интервью агентству ТТ, сообщает ТАСС.

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По мнению шведского министра, решение правительства королевства о признании Государства Палестина ”не окажет влияния на двусторонние отношения” между Швецией и Израилем.

Напомним, 30 октября Швеция, первой из стран ЕС, признала Палестину в качестве государств.

Новоизбранный премьер-министр Швеции Стефан Левен впервые заявил об этом намерении во время своей инаугурации.

И хотя Израиль считает, что принимая это решение Швеция поторопилась, шведский министр иностранных дел Марго Вальстрьом заявила, что оно наоборот - слишком позднее:

“Мы надеемся, что это будет воспринято Израилем взвешенно и конструктивно.”

Представители Палестинской автономии назвали этот шаг обнадеживающим решением, которое станет залогом мира в регионе.

В Швеции в целом 134 стран признали Палестину. Венгрия, Польша и Словакия сделали это до вступления в ЕС.

В октябре 2014 года британская Палата общин проголосовала за то, чтобы рекомендовать правительству признать Палестину как государство.