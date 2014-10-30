Швеция сегодня примет решение о признании государства Палестина

Об этом сообщила изданию Dagens nyheter министр иностранных дел страны Маргот Вальстрем, передает ТАСС.

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В своей декларации в начале месяца правительство заявило о намерении признать государство Палестина. Это решение было встречено критикой в парламентском комитете по вопросам ЕС и со стороны оппозиционных партий.

5 октября премьер-министр Швеции Стефан Левен подтвердил намерение признать государство Палестина. Он подчеркнул, что точная дата формального признания Палестины Швецией еще не определена и что для успеха мирного процесса необходимо, чтобы стороны находились в более равном положении.

"Мы хотим, чтобы Израиль и Палестина жили друг с другом в мире. Все это продолжается уже давно. Для нас важно запустить процесс любыми способами, и нам кажется, что это облегчит дело. Мы хотим быть первыми и надеемся, что другие страны сделают то же самое", - отметил Стефан Левен.

В 2012 году Генеральная ассамблея ООН присвоила Палестине статус государства-наблюдателя. Однако большинство западных стран не признает Палестину суверенным государством.