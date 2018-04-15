В Мали боевики напали на базу миротворцев ООН

В результате нападения погиб один миротворец, еще десять были ранены.

В Мали боевики со стрельбой напали на базу миротворцев ООН.

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Об этом сообщается на официальной странице миротворческой операции ООН в Мали в Twitter, сообщает ТСН.

"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было осуществлено нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Произошла перестрелка. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате нападения погиб один миротворец, еще десять были ранены.

В свою очередь Reuters, ссылаясь на власти страны, сообщил, что боевики также напали на военную базу Франции.

"Террористы, одетые в голубые шлемы на двух начиненных взрывчаткой автомобилях и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - заявили в правительстве Мали.

Напомним, ранее на миротворцев ООН напали боевики в Центральной Африканской Республике. Миротворцы открыли огонь в ответ. Перестрелка продолжалась в течение нескольких часов. Один миротворец погиб, 11 получили ранения.