Запад предлагает Асаду сотрудничество с Организацией по запрету химоружия

Совет безопасности ООН рассмотрит еще одну резолюцию по конфликту в Сирии.

Великобритания, США и Франция разработали проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом к президенту Сирии Башару Асаду сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой расследуют события в городе Дума 7 апреля.

Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на агентство France-Presse.

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Подготовленным Францией документом предусмотрено создание «независимого механизма» по расследованию возможного применения химического оружия в Думе 7 апреля.

Также в резолюции содержится призыв к сирийскому правительству «конструктивно» и «без предварительных условий» начать переговоры с повстанцами.

Кроме того, в документе говорится о необходимости «беспрепятственного доступа гуманитарной помощи».

Проект резолюции будет обсуждаться сегодня, 15 апреля. Сроки голосования пока не объявлены.

Вчера, 14 апреля, Совет безопасности ООН собирался на экстренное заседание, созванное по требованию России после того, как США и союзники нанесли удар по сирийским объектам, которые использовались для производства химического оружия.

На заседании члены Совбеза не поддержали проект резолюции, подготовленный Россией, относительно обстрела Сирии со стороны США и их союзников - Великобритании и Франции. Решение поддержали послы трех стран, включая РФ, против выступили - восемь, воздержались - четверо. Для принятия решения требовалось девять голосов.

В проекте резолюции, распространенном Россией перед заседанием, Москва призвала осудить «агрессию» против Сирии в виде авиаударов, осуществленных войсками США, Великобритании и Франции.

Посол США при ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности заявила, что Соединенные Штаты готовы снова нанести удар, если режим Асада еще раз использует химическое оружие.

В Министерстве обороны США ранее заявили, что основными целями ночных ударов были три объекта на западе Сирии: научно-исследовательский центр в районе Дамаска, где разрабатывали химическое и биологическое оружие, и два других объекта хранения химического оружия - к западу от Хомса. По словам представителей американских военных, удары «успешно попали в каждую цель».

Удары по Сирии США и союзники назвали ответом на вероятную химическую атаку в сирийской Думе 7 апреля, в результате которой пострадали сотни людей и ответственность за которую западные страны возлагают на сирийский режим и Россию.