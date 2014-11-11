В Варшаве во время беспорядков задержали уже более 200 демонстрантов

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Radio ZET.

По словам начальника пресс-службы полиции Мариуша Соколовского, во время беспорядков был ранен по меньшей мере один правоохранитель.

Организованный центром националистов и ультраправых, марш собрал несколько десятков тысяч человек, которые проводят свою акцию под лозунгом "Армия патриотов". Они объясняют, что марш не только в честь праздника Независимости, но и в знак протеста. "Ведь то, что происходит вокруг нас - катастрофа!", - объясняют активисты.

Яшчэ чуть Варшавы сейчас pic.twitter.com/WcyHraLCd2 - Радые Свабода (@svaboda) November 11, 2014

Большая группа хулиганов спровоцировала столкновения с правоохранителями. Демонстранты бросали в их сторону несколько бутылок, файеров, камни и петарды.

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Полиция применила водометы, в том числе с цветной водой, чтобы быстрее опознать нарушителей. Кроме того, для разгона групп, которые атаковали, использовали гладкоствольное оружие.

Акция началась в 15 часов по местному времени. Организаторы марша анонсировали участие в нем 50 тысяч человек и отмечали, что будут обходить те места, в которых в прошлом году происходили стычки. Те, кто принимали участие в акции принесли с собой государственные флаги, а также символику футбольных клубов.