Италия отказалась принимать участие в военных действиях в Сирии

Италия не будет воевать, но окажет партнерам логистическую помощь.

Италия не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны.

Как передает РБК, глава правительства Паоло Джентилони 12 апреля пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель. После этого он заявил, что Италия не будет воевать, но окажет партнерам логистическую помощь.

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Ранее Меркель заявила, что Германия считает использование химоружия неприемлемым, но принимать участие в военных действиях в Сирии не будет. Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что примет решение по участию в боевых действиях, когда будут собраны доказательства применения в сирийской Думе химического оружия.

7 апреля Сирийско-американское медицинское общество ​ заявило об использовании химического оружия в Думе (Восточная Гута). Они обвинили в ее совершении правительственные войска, официальный Дамаск отрицает свою вину.

Как сообщал УНИАН, по данным CNN, ударная группа Военно-морского флота США готова поразить цели в Сирии.