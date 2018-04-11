На внеочередных выборах президента Азербайджана победил Ильхам Алиев

В этом году впервые в истории общенациональных выборов в Азербайджане проведен электронный экзит-пол.

В Азербайджане в среду, 11 апреля, в 19:00 по местному времени завершилось голосование на внеочередных выборах президента страны.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 3 млн 959,553 тыс. человек, или 74,5% избирателей, сообщает портал Haqqin.az.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов поздно вечером в этот же день сообщил, что действующий глава государства Ильхам Алиев набирает 86,09% голосов избирателей.

Отмечается, что в этом году впервые в истории общенациональных выборов в Азербайджане проведен электронный экзит-пол. По результатам опроса, проведенного французской компанией Opinionway, на выборах лидирует Ильхам Алиев с 86,53% голосов.

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Согласно опросу компании, второе место занял Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" с 3,1% голосов, за ним идет самовыдвиженец Захид Орудж с 2,92%.

Компания проводила опрос на 118 избирательных участках по всему Азербайджану, кроме Нахичеванской Автономной Республики.

Как передает Радио Свобода, основные оппозиционные партии Азербайджана не принимали участия в выборах. Они призвали к бойкоту голосования из-за возможных фальсификаций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала голосование, заявив, что оно не дает "подлинного выбора".

Алиев до этого трижды побеждал на президентских выборах (2003, 2008 и 2013 годах).

В 2016 году в Азербайджане состоялся референдум о внесении изменений в конституцию страны и срок пребывания президента у власти был увеличен с пяти до семи лет.